La fantastica impresa di Lewis Hamilton cinque volte campione del mondo. Il sogno infranto di Sebastian Vettel. Lo spettacolare duello tra la Mercedes e la Ferrari per il titolo Costruttori. In 84 pagine si sviluppa il grande racconto del Mondiale di Formula Uno 2018 con un numero speciale di Autosprint dentro a una stagione piena di emozioni e caratterizzata dall’improvvisa scomparsa del presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. Un anno di grandi cambiamenti e di grandi equilibri anche a livello tecnico con la Rossa sempre più vicina a quelle Frecce d’Argento che dal 2014 continuano a conquistare titoli a ripetizione. Foto inedite e tutti i risultati e le classifiche Gp per Gp impreziosiscono un numero di As davvero speciale.