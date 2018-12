La stagione di F1 già scalda i motori con la Renault che ufficializza la data in cui verrà presentata la monoposto 2019 di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Il 12 febbraio, alla factory di Enstone, il team alzerà il sipario sulla nuova creatura.

La Casa della Losanga punta a confermarsi come quarta forza del campionato e anche a raccogliere qualcosa in più perché le motivazioni sulla prossima stagione sono molte. L'obiettivo è quello di mettersi in scia ai top team e provare a mettersi dietro la Red Bull in ogni occasione possibile. I trascorsi delle ultime stagioni, con le polemiche legate alle prestazioni della Power Unit francese, hanno portato il team di Milton Keynes a virare sul motore Honda: Abiteboul e soci non vedono l'ora di dimostrare a Horner, Marko e Newey quanto sia stata sbagliata questa scelta.

Da non sottovalutare nemmeno la voglia di rivalsa di Daniel Ricciardo. I ritiri del 2018 hanno lasciato il segno, anche lui ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e regalare punti pesanti al nuovo team.

Stando agli annunci noti fino ad oggi, la Renault sarà la prima macchina che mostrerà al mondo le linee dettate dal nuovo regolamento aerodinamico e dalle gomme pirelli 2019. Infatti, la Force India sarà presentata il 13 febbraio e la Ferrari il 15. Ricordiamo che i test collettivi di Barcellona inizieranno il 18 febbraio.