Introduzione

Partenza alle ore 17,10 italiane (le 18,10 locali) per il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2017. 57 giri di gara che seguiremo dall'inizio alla fine con la nostra cronaca diretta, tramite il nostro canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Da vedere come le Ferrari concretizzeranno la partenza in prima fila e cosa faranno dalla seconda Bottas e Ricciardo. Come pure l'attesa rimonta dalla quinta fila di Hamilton (dopo la penalizzazione per sostituzione del cambio) e come l'inglese riuscirà a sfruttare il fatto di partire con gomme soft anziché supersoft. Le strategie con i pneumatici Pirelli saranno decisive e variabili, ma dovrebbe prevalere la tattica a due soste. Da seguire un'altra possibile rimonta, quella di Verstappen da 15°, nonché la lotta tra gli inseguitori, con la Toro Rosso stavolta a competere tra Haas e Renault, oltre a McLaren e Force India sempre della partita.

QUI LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DEL GP BAHREIN

