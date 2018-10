Introduzione

Partenza alle ore 20,10 italiane (le 13,10 locali) per il GP degli Stati Uniti, diciottesima prova del Mondiale F1 2018. Saranno 56 giri di gara sul tracciato di 5.513 metri di Austin, in Texas, che seguiremo dall'inizio alla fine con la nostra cronaca diretta, tramite il nostro canale Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Le condizioni meteo sono previste sul bello, situazione che al sabato ha permesso il ritorno alla competitività della Ferrari. Così a fianco del poleman Hamilton partirà Raikkonen, dato che la penalità del venerdì a Vettel l'ha fatto retrocedere in quinta posizione di partenza. Fra l'altro Kimi sarà l'unico al via su gomme ultrasoft, tra i primi 5 (gli altri su supersoft), e questa situazione potrebbe influenzare i primi giri di gara.

Per quanto riguarda le strategie, però, i tecnici Pirelli indicano quale migliore nell'arco di gara quella di partire sulle supersoft e sostituirle con le soft tra il giro 18 e il giro 24. Leggermente più lenta l'alternativa US-S con sostituzione al 14-20esimo giro. In ogni caso non ci sono dubbi sul fatto che anche in questa occasione si debba puntare su una sola sosta, per non perdere tempo al cambio gomme.

Ricordiamo infine che Hamilton potrebbe laurearsi già matematicamente campione F1 2018 alla fine di questa gara, se per esempio vincesse e Vettel non arrivasse secondo. Trovate qui le altre possibili combinazioni che vedrebbero l'inglese vincitore del campionato già stasera.

