Parte alle ore 6 di questa mattina (le 16 locali) la seconda tornata di prove libere ufficiali del weekend del GP d'Australia. Prove che seguiremo con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Sarà questo un turno più esplicativo sia perché le macchine avranno già una migliore messa a punto (che cercheranno peraltro di affinare ulteriormente in combinazione con le gomme) sia perché il GP di domenica si svolgerà nello stesso orario. Come sempre, in ogni caso, vedremo direttamente in pista cosa succederà effettivamente.

La nostra cronaca con Twitter

