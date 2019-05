Partono alle ore 11 (sia italiane sia locali) le prime prove libere ufficiali del weekend del GP cittadino e mondano di Monaco, che seguiremo in tutte le sue fasi con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

In questa prima ora e mezza di test si cercherà innanzitutto di mettere a punto il particolare set-up aerodinamico che le varie squadre hanno portato specificamente per questo tracciato tortuoso. Elementi che, soprattutto nel caso delle ali (alla ricerca del massimo carico), difficilmente vedremo in altre occasioni (forse Messico).

