Sarà alle ore 15,10 (sia italiane sia locali) il via del GP del Principato di Monaco, sesta prova della stagione F1 2019. Sono 78 giri di gara sui 3.337 metri del circuito cittadino di Montecarlo che seguiremo con la nostra cronaca diretta condotta in parallelo con il canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Anche questa gara si prospetta sotto il dominio delle Mercedes, finora incontenibili in prova e soprattutto in qualifica: ma ovviamente non si può mai sapere davvero finché non si correrà realmente, sapendo che non vi è mai alcuna certezza fino alla bandiera a scacchi. Pur sapendo altrettanto bene come, su questo tracciato, partire davanti sia già una bella ipoteca sul risultato finale.

Per quanto riguarda le strategie, secondo i tecnici Pirelli non vi è dubbio che si debba puntare a una sola sosta; però il basso livello di degrado su questa pista consente ampie variazioni sul momento opportuno del cambio gomme. Partendo su soft, scelta suggerita in ogni caso (anche per chi non vi è obbligato), c'è tempo dal 10° al 22° giro per passare alle hard. Un cambio verso gomme medie risulterebbe leggermente più lento, perché meglio aspettare tra il giro 18 e il giro 25.

Da vedere se eventuali tattiche di undercut saranno davvero paganti, perché il basso sfruttamento delle gomme comporta anche una certa difficoltà iniziale a mandarle a regime. Insomma, tutto dipenderà da quanto effettivamente caleranno di rendimento le gomme soft sulle varie monoposto, tra usura e degrado: solo se questo sarà davvero imprevisto ed esagerato si potrebbe pensare a una strategia su due soste (con 10-12 giri per ciascun set di soft, quindi hard), altrimenti molto più lenta.

Da considerare realisticamente anche la possibilità di ingresso della safety car, statisticamente probabile all'80 per cento, pur se a Montecarlo è importantissimo mantenere la propria posizione in pista anche a scapito di una scelta di pneumatici più veloce: questo per via della quasi impossibilità di sorpasso. Come pure è decisivo non commettere errori e non diventare direttamente la causa della safety car…

La nostra cronaca con Twitter

