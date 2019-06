A partire dalle ore 20 italiane (le 14 locali) si disputeranno le prove di qualifica per definire lo schieramento di partenza del GP a Montreal. Come sempre seguiremo tutte le fasi con la nostra cronaca diretta tramite il nostro canale Twitter dedicato, @autosprintLIVE.

Non è una fase del weekend così decisiva come lo è stata a Montecarlo, visto che sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve è più facile superare, ma darà un'importante indicazione sulla riuscita nella messa a punto delle monoposto su un fondo in continua evoluzione. Proprio per quest'ultimo motivo saranno possibili sorprese fin sotto la bandiera a scacchi. Il problema di degrado gomme visto venerdì potrà inoltre portare qualcuno (specialmente Ferrari) ad affrontare le Q2 su gomme medie. Vedremo.

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE