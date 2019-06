Sarà alle ore 20,10 italiane (le 14,10 locali) il via del GP del Canada, settima prova della stagione F1 2019. Sono 70 giri di gara sui 4.361 metri del circuito cittadino di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve, che seguiremo con la nostra cronaca diretta condotta in parallelo con il canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Questa sull'isola di Notre Dame è una gara che si prospetta più "aperta" del solito, con Vettel in pole affiancato da Hamilton e seguito da Leclerc. Da tenere d'occhio anche Ricciardo in seconda fila, come pure le prevedibili rimonte di Bottas dalla terza e di Verstappen dalla quinta, dopo aver guadagnato due posizioni per l'arretramento di Sainz (aveva ostacolato Ocon) e la partenza dalla pitlane di Magnussen. È stato infatti necessario sostituire anche la scocca della sua Haas, dopo l'incidente in qualifica.

Per quanto riguarda le strategie, secondo i tecnici Pirelli si deve puntare a una sola sosta: la tattica migliore è partire su gomme medie (tra i top lo faranno Ferrari e Mercedes) e passare alle hard dopo 35-40 giri. In caso di partenza su soft, che ci si aspetta durino davvero poco, il cambio a hard dovrebbe avvenire dopo 5-8 giri. Se si preferisse una tattica a due soste, più lenta, viene suggerita l'alternanza soft-medie-medie con stint indicativi di 5-32-33 giri. Non si deve nemmeno dimenticare, poi, una certa probabilità di ingresso della safety car.

