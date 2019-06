Partono alle ore 11 (sia italiane sia locali) le prime prove libere ufficiali del weekend del GP in Austria, a Spielberg, che seguiremo in tutte le sue fasi con la nostra cronaca diretta in parallelo con il nostro account Twitter dedicato @autosprintLIVE.

Come sempre, questa prima ora e mezza di test sarà dedicata soprattutto alla messa a punto del bilanciamento aerodinamico, su una pista dove si cerca di dare "meno ala" possibile per via dei lunghi rettilinei e delle elevate velocità medie, cercando però di non compromettere la percorrenza delle tante curve "secche" e soprattutto della parte centrale da curva 4 a curva 8.

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE