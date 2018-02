Arturo Merzario sarà il terzo padrino di MotorLegendFestival 2018, in programma dal 20 al 22 aprile all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota di Civenna si aggiunge a Riccardo Patrese e Giacomo Agostini come testimonial di una manifestazione unica nel suo genere, in cui accanto alle prime gare del FIA Masters Historic Championship riservato alle F.1, sport prototipi, GT e vetture turismo d’epoca ci saranno eventi speciali che coinvolgeranno ogni disciplina del motorismo a quattro e a due ruote.



La presenza di Merzario in qualità di testimonial non è casuale: il pilota italiano ha un rapporto molto stretto con Imola. Nel 1971 regalò la prima affermazione alla Ferrari 512 M che dominò la 300 KM valida per il campionato Interserie mentre l’anno successivo vinse la 500 KM con la Ferrari 312 PB, vettura che in quella stagione trionfò nel campionato mondiale prototipi.



La partecipazione Merzario non sarà solo simbolica: il pilota si calerà nell’abitacolo di una delle Alfa Romeo 33 del Museo Storico Alfa Romeo di Arese, tipologia di vettura con cui vinse i campionati del mondo marche 1975 e sport 1977.



A MotorLegendFestival 2018 oltre alle esibizioni già annunciate ci saranno quelle riservate alle Alfa Romeo 33 che scenderanno in pista per una parata. E, novità dell’ultima ora, il Festival renderà omaggio all’epopea della Tecno, l’azienda bolognese di monoposto che divenne un punto di riferimento nel mercato delle auto da competizione negli Anni’60 e ’70. Grazie all’apporto dell’ex pilota Fulvio Maria Ballabio sarà infatti organizzato un vero e proprio Tecno Day, al quale prenderanno parte tra gli altri Nanni Galli, che fu uno dei piloti della Tecno Formula 1, e Gianfranco Pederzani, fondatore del marchio.

BIGLIETTI. E’ partita la vendita dei tagliandi di ingresso a MotorLegendFestival. I biglietti per uno o due giorni o per l’intero fine settimana sono acquistabili attraverso TicketOne mentre i biglietti speciali Motor Legend Experience e MotorLegend Speed Gold & Platinum possono essere acquistati direttamente attraverso il sito della manifestazione www.motorlegendfestival.com.



Biglietti speciali, perché a seconda delle tipologie si avrà accesso al paddock, alla pit-lane ed ai box Ferrari, si potranno effettuare giri di pista a bordo di supercar guidate da piloti professionisti o con la propria auto, si avrà accesso a tribune coperte con posti riservati, parcheggio auto riservato e possibilità di pranzare in autodromo.