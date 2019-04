Il Campionato Italiano Rally Junior, la nuova serie riservata agli under attraverso la quale ACI Sport punta a trovare nuovi talenti nel mondo del rally, è la grande novità del CIR 2019.

Nella serata del 3 aprile, nella cornice del quartiere EUR di Roma, sono stati presentati calendario, iscritti e programma sportivo del trofeo che mette un palio, per l’equipaggio vincitore, un posto nel Mondiale WRC2 del 2020.

E’ un progetto a lungo termine, che coinvolge i giovani piloti della Nazionale Italiana del Settore Rally, con l'intenzione di riuscira a riportare un pilota italiano nella massima serie del mondiale.

Serie dove si sta ritagliando il suo spazio Fabio Andofi, fresco vincitore del Tour de Corse in WRC2 e presente all'evento. "Sono davvero contento di rientrare a casa con questa vittoria in tasca - ha commentato Andolfi – è un successo che appartiene all’Italia. Devo ringraziare la Federazione per il supporto che continuano a darmi, oltre a Motorsport Italia e Pirelli.”

Sono sette gli equipaggi iscritti, che avranno a disposizione le nuove Ford Fiesta R2, gommate Pirelli, che saranno gestite da Motorsport Italia, il team di Max Rendina, che ha contribuito a far diventare realtà questo progetto.

“Questo è il momento dei giovani - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani - Ci sono storie bellissime come Mick Schumacher appena salito su una Ferrari, oltre ad Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc e Luca Ghiotto, protagonista di rilievo della Formula 2. Ultimo solo in ordine di tempo Fabio Andolfi, che quest'anno punta decisamente al titolo WRC2,che rappresenta un esempio per i giovani selezionati attraverso il progetto ACI Team Italia. Sono sicuro che regaleranno ai nostri colori altre grandi soddisfazioni.”

Gli equipaggi

Giorgio Bernardi - Giulia Zanchette

Luca Bottarelli - Fabio Grimaldi

Andrea Mazzocchi – Silvia Gallotti

Marco Pollara - David Castiglioni

Pasquale Pucella -Davide Geremia

Giuseppe Testa – Massimo Bizzocchi

Mattia Vita -Massimiliano Bosi

Il calendario

Rallye Sanremo 11/4-13/04;

Rally Adriatico 03/05-05/05;

Rally Italia Sardegna 13/06-16/06;

Rally di Roma Capitale 19/07-21/07;

Rally del Friuli Venezia Giulia 30/08-31/08;

Tuscan Rewind 22/11-24/11.