Tra una settimana, si aprirà il sipario sulla stagione probabilmente più strana di sempre della storia della Formula 1. Venerdì 3 luglio saremo qui a raccontare le prove libere del Gran Premio d'Austria, che come è noto verrà disputato a porte chiuse. Una mancanza che si farà sentire, secondo Lewis Hamilton.

La stagione più difficile di sempre

Il sei volte campione del mondo è apparso in un video diffuso dalla Mercedes, dove saluta tutti i tifosi: "Ciao a tutti! Spero che stiate tutti bene. Ci stiamo preparando nella maniera migliore che possiamo per quella che penso sarà la stagione più difficile di sempre, dopo ciò che la Formula 1 e tutti noi abbiamo passato, con i tempi duri che abbiamo incontrato ed i cambiamenti che abbiamo avuto per poter essere in grado di correre. Voglio ringraziare tutti quanti voi per tutti i messaggi positivi che ci hanno aiutato me ed il team nelle ultime due settimane".

"Mi mancherà vedervi sulle tribune"

L'inglese ha poi aggiunto: "Ci mancherete alle gare, mi mancherà vedervi sugli spalti. Guidare davanti alle tribune vuote non sarà motivante, mi sentirò solo, ma sappiamo che sarete là con noi con l'animo. Tenete le dita incrociate per noi! Siate ottimisti".

