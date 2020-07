L'amo gettato da Lewis Hamilton sul fronte delle battaglie sociali è stato accolto da tutto il mondo della Formula 1, che si è schierata compatta contro le disuguaglianze. Ad unirsi, in modo tutto suo, anche Sebastian Vettel, che pur non avendo account ufficiali sui social network si è presentato in Austria con l'hashtag #blacklivesmatter, "le vite dei neri contano", applicato sul suo casco.

Un compleanno in pista

Il tedesco, che compie 33 anni proprio oggi, non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo, anche perché come detto non dispone di profili social ai quali affidare il suo pensiero. Nonostante questo Vettel ha dimostrato di dare il suo contributo ad un tema che il Circus ha dimostrato di avere a cuore, raccogliendo il testimone di Lewis Hamilton. E dalle dichiarazioni di Norris, probabilmente domenica sulla griglia i piloti potrebbero inginocchiarsi in segno di protesta come moltissimi altleti hanno fatto in tutti gli altri sport.

Oggi però sul circuito Vettel si è invece trovato alle prese con una Ferrari lontana dalle Mercedes, ed una SF1000 che sembra lontana dal vertice.

