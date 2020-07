La paura fa 90, ma anche Lewis Hamilton. Con un gran giro l'inglese si prende infatti la partenza al palo per la 90° volta in carriera, battendo per un decimo Bottas. Seconda fila per le Racing Point, in terza le due Ferrari con Vettel 5° davanti a Leclerc.

Q3: Mercedes di un altro pianeta

Non ce n'è per nessuno all'Hungaroring, con le due W11 che sono nettamente superiori alla concorrenza. La sfida interna di risolve a favore di Hamilton, che ferma il cronometro sull'1'13"447, nuovo record della pista. Tanto di cappello a Bottas, che compie anche lui un gran giro portandosi a soli 107 millesimi di ritardo dal compagno di squadra. Le due Mercedes monopolizzano la prima fila per la 65° volta, uguagliato il record della Ferrari. Gran risultato per la Racing Point, che piazza due macchine in seconda fila: Stroll è terzo a 0"903 (e questo distacco fa capire l'abisso che c'è tra Mercedes ed il resto del gruppo), battuto Perez che paga 1"098 dal vertice. Le Ferrari sono al 5° e 6° posto con Vettel a 1"327, appena 43 millesimi più veloce di Leclerc. Grande delusione per la Red Bull, con Verstappen 7° a 1"402, mentre Norris si prende la quarta fila fermandosi a 1"519 dal miglior tempo di Hamilton. Sainz nono a 61 millesimi dal compagno di squadra, nessun crono messo a segno nel Q3 da parte di Gasly, che si era lamentato del motore per tutta la qualifica.

Q2: c'è una Red Bull fuori dalla top ten!