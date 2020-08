Dopo aver annunciato il ritorno di Imola e del Nurburgring, la Formula 1 ufficializza le ultime 4 gare del mondiale, con la grande novità del GP di Turchia a Istanbul. Sarà nel week end del 15 novembre che torneranno ad accendersi i motori 9 anni dopo l’ultima edizione, nel 2011, su un tracciato caratterizzato dall’iconica curva 8, da affrontare con le monoposto più veloci della storia e con forze G attese sui valori più alti di tutta la stagione.

Dopo il GP di Turchia la F1 andrà in Bahrain, per due appuntamenti a distanza di una settimana, il secondo evento con la denominazione GP di Sakhir, per concludere il mondiale con il consueto GP ad Abu Dhabi, il 13 dicembre.

GP aperti al pubblico

L’obiettivo dichiarato è di provare ad aprire almeno parzialmente al pubblico nelle gare del finale di stagione, uno scenario al quale guardano già gli organizzatori di Imola.

“Possiamo confermare che una serie di gare nella stagione 2020 modificata saranno aperte a un numero limitato di tifosi, con le hospitality, e stiamo lavorando con ciascun promoter per finalizzare i dettagli” spiega la nota diffusa dalla Formula 1.

“Siamo orgogliosi di annunciare che la Turchia, il Bahrain e Abu Dhabi faranno parte della stagione 2020. Quest’anno ha presentato alla Formula 1 e al mondo una sfida senza precedenti e vogliamo rendere merito a tutti quanti, tra F1, FIA, squadre e partner, hanno reso possibile tutto ciò.

Pur essendo tutti dispiaciuti di non poter tornare in alcune delle gare programmate quest’anno, siamo fiduciosi che la nostra stagione – iniziata bene – continuerà a offrire tante emozioni con gare tradizionali e altre nuove”, ha aggiunto Chase Carey.

Quanto a gara-2 in Bahrain, nei mesi scorsi si era affacciata l’ipotesi dell’utilizzo di una configurazione di pista inedita, l’anello esterno, un punto sul quale al momento non è stata data l’ufficialità.