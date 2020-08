Mentre a Spa Francorchamps si vive la vigilia del GP del Belgio, a Milano si respira aria di GP d’Italia a Monza. Sette giorni e si correrà nel Tempio della velocità, appuntamento ancora a porte chiuse, ma con diverse iniziative presentate dal presidente dell’ACI, Sticchi Damiani, nel corso della conferenza stampa di introduzione all’evento.

GP Belgio, modificate la barriere al Raidillon

Il tributo ai lavoratori della Sanità

Tribune deserte, con un’eccezione, un riconoscimento agli operatori che nei mesi più drammatici per l’Italia della pandemia, hanno lavorato negli ospedali: “Abbiamo ritenuto giusto dare comunque un segnale forte, a tutte le persone impegnate nei mesi più pesanti della pandemia che hanno rischiato la vita, lavorato anche 16-20 ore al giorno pur di salvare quante più persone possibile.

Nella tribuna principale ci saranno circa 250 operatori della Sanità, scelti dalla Regione Lombardia, dalla Protezione Civile, qualcuno anche dall’ACI. L’abbiamo ritenuto un tributo giusto da dare. Sarà un tributo che verrà visto da 400 milioni di persone in tutto il mondo”, anticipa Damiani.

Coppa ACI a chi farà più punti in Italia

Monza, Mugello e Imola in calendario non potrebbero rappresentare meglio l’eccezionalità della situazione scatenata dal coronavirus. Tre appuntamenti sui quali è in programma l’assegnazione di un riconoscimento, un premio: “C’è grande soddisfazione come ACI, come Italia, avremo tre GP. Oltre al fatto sportivo è importante si sappia che l’Italia è l’unico paese al mondo ad avere tre circuiti omologati per la F1. Una nazione che ha continuato a onorare la sua storia nel motorsport. Al di là dell’ACI su Monza voglio ricordare i privati, al Mugello la Ferrari, a Imola Formula Imola, hanno creduto nella possibilità che ci fosse per loro l’opportunità.

L’ACI ha ritenuto di mettere in palio una coppa, dell’ACI e dell’Italia, al pilota che prenderà più punti nei tre GP; speriamo che FIA e F1 ce lo consentano. Questa coppa resterà un unicum, ci piacerebbe possa ricordare e premiare tutti quelli che hanno lavorato”.

GP Belgio, la FIA ratifica le novità su personale, test e gomme

Lavori in autodromo, velocizzare le procedure

Monza che corre veloce verso il centenario, nel 2022, con un contratto in tasca che assicura la presenza della Formula 1 fino al 2025, esteso di un anno nei mesi scorsi. E l’Autodromo dovrà rinnovarsi per l’occasione, un programma di interventi che slitterà di un anno, tema sul quale Sticchi Damiani chiede procedure rapide e snelle per intervenire: “Tra due anni, Monza compirà 100 anni. È un passaggio importante, è IL compleanno di una struttura della quale siamo tutti orgogliosi. Abbiamo bisogno di una mano.

La Regione ce la dà, ce la sta dando. Abbiamo bisogno anche dello Stato, ci deve aiutare. In due modi: darci una mano sulle procedure, dopo il periodo di lockdown abbiamo perso il cronoprogramma, è saltato. Dovremo iniziare i lavori subito dopo il GP del prossimo anno, avremmo dovuto quest’anno. Abbiamo bisogno di procedure velocissime, compatibili con le esigenze che abbiamo in quanto ente pubblico.

Aspettiamo che la politica ci aiuti sulla tempistica. Alla fine, la cosa meno esaltante, abbiamo bisogno anche delle risorse per fare i lavori che riteniamo indispensabili per rendere l’autodromo ancora più sicuro, affascinante, pronto a festeggiare questo compleanno”.

Ferrari ha subito il lockdown più di altri

Per un compleanno di Monza lontano ancora due anni ce n’è uno, della Ferrari e della Formula 1, che verrà celebrato al Mugello. Lo stato di forma della Rossa è lontano dal poter immaginare la SF1000 protagonista. “Non posso che augurarmi che anche quest’anno, nonostante tutto, la Ferrari darà soddisfazione ai nostri tifosi. Il lockdown per la Ferrari ha avuto un effetto negativo credo molto maggiore rispetto ad altri team. Ha scombinato dei programmi complessi, difficili, sui quali stavano lavorando con molta serietà, concretezza e grande impegno.

Dobbiamo essere vicini a questo nostro simbolo, dell’Italia che va bene, vince, che funziona, che è amata all’estero. Al Mugello festeggeremo il millesimo GP della Ferrari, non chiediamo miracoli, solo l’affetto dei tifosi”.