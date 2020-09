Sarà un Gp storico, perché per la prima volta nella storia la F1 sbarca al Mugello per una gara, la 1000° nella storia della Ferrari. Se non volete perdervi neanche un minuto del "Gp Toscana Ferrari 1000", non vi resta che segnarvi i seguenti orari. Da segnalare che Tv8 dedicherà il fine settimana ai motori: in diretta, oltre che alla F1, ci sarà anche il Motomondiale, con le due ruote in scena a Misano.

Il palinsesto di Sky Sport F1 (canale 207)

Giovedì 10 settembre

Ore 17.45 Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30 Conferenza stampa dei piloti F1 (differita)

Venerdì 11 settembre

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: Prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: Prove libere 2 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.45: conferenza stampa Team (differita)





Sabato 12 settembre

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: Prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live Show

Domenica 13 settembre

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: Gp Toscana Ferrari 1000

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Orari Tv8

Sabato 12 settembre

Ore 14.00: Paddock live (diretta)

Ore 15.00: Qualifiche (diretta)

Ore 16.15: Paddock Live (diretta)



Domenica 13 settembre

Ore 15.10: Gp Toscana Ferrari 1000 (diretta)

Ore 17.10: Paddock Live (diretta)

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori (diretta)