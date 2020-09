"Dopo due weekend molto duri a Spa e Monza, volevamo cambiare le cose e sembra che ci siamo riusciti", esordisce così il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies. A fine qualifiche del Gp di Toscana al Mugello, proprio sul circuito di casa e proprio per il millesimo Gp della storia del Cavallino, la Rossa punta tutto sul quinto tempo di Leclerc che domani sulla griglia di partenza sarà in terza fila.

"Faremo del nostro meglio per il Gp 1000"

Da queste prime parole sembra proprio che il Belgio e Monza siano solo un brutto ricordo per la Scuderia di Maranello. Eppure per una SF1000 che riesce a chiudere la Top 5 ce n'è sempre una, quella di Vettel, che anche oggi viene eliminata in Q2 e che si deve accontentare del 14esimo tempo e della settima fila. Una partenza proprio amara per un tedesco ai titoli di coda che ancora non è riuscito a chiudere una gara in Italia, con indosso i colori della Rossa.

"Charles è quinto in griglia, quindi almeno oggi è davanti al gruppo di piloti che normalmente si litigano la pole - continua Mekies -. Ci sono pochi decimi di distanza: è il meglio che possiamo fare adesso. Però sì il risultato di Sebastian non è così buono, ma i distacchi sono molto ridotti: se fosse stato più veloce di cinque millesimi avrebbe guadagnato due posizioni. Domani possiamo aspettarci una gara molto dura su una pista bellissima e spettacolare che è anche impegnativa sia per la macchina che per il pilota".

Lottare si può, o meglio si deve per forza visto che il Gp al Mugello per la Ferrari è assolutamente un appuntamento da non bucare: "Almeno dieci vetture si batteranno per le posizioni dietro le prime tre e dovremo fare tutto alla perfezione: dalla strategia, all'affidabilità fino al lavoro in pitlane. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa più punti possibili. Avremo qualche motivazione in più data dal fatto che vogliamo fare del nostro meglio in quello che è il millesimo Gran Premio del Campionato del Mondo di Formula 1 della Scuderia Ferrari".



