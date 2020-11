Non è una novità vederlo in pole position, anche perché con questa fanno 98 in carriera. Il titolo iridato non ha fermato la fame di Lewis Hamilton, al quale in questo momento riesce tutto, e vederlo portare a casa il miglior tempo in qualifica sembra per lui qualcosa di naturale.

La cronaca delle qualifiche

Stagione non facile, anche se non sembra

L'inglese ha commentato così la sua qualifica: "Ad essere sincero non ho fatto grandi celebrazioni per il settimo titolo anzi ho fatto ben poco dopo la Turchia. Ho festeggiato allenandomi, per rimanere con la testa ben settata su queste ultime tre gare e per non distrarmi. Diciamo che il mio obiettivo è di andare avanti sempre. Io stupisco il team ogni volta, loro lo fanno con me, regalandomi una vettura straordinaria. Questa è una continuazione di quanto siamo sempre riusciti a fare come team, di quanto lavoriamo così duro ogni settimana. Questa stagione è stata molto difficile per noi, anche se magari i risultati non lo dimostrano. Apprezzo tutto quello che abbiamo fatto, essere qui in Bahrain e fare un giro come questo è molto divertente, ci siamo goduti la sessione ed è la cosa più importante. Questo è il bello di questo lavoro, poterselo godere con meno pressione. E' un sollievo poter godere di tutto quando dall'inizio alla fine della sessione.

Giro perfetto? E' sempre una questione sempre di piccoli margini, siamo sempre al limite, bisogna trovare il bilanciamento perfetto, dare tutto in ingresso dalle curve ma mantenere la giusta traiettoria per l'uscita. Il giro è iniziato bene, potevo fare meglio in curva 1 ma non ho centrato bene il punto di corda, e forse anche curva 6, potevo farla meglio. Potrei descrivere tutto il giro, c'è sempre qualcosa da guadagnare. Magari se facessi un altro giro migliorerei lì e perderei altrove, chi lo sa. Comunque è stato un giro molto pulito, sono stato due decimi e mezzo in vantaggio per tutto il mio giro rispetto al precedente".

