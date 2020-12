Un giro fantastico, nell'unico tentativo a disposizione in tutta la Q3. Domani sarà difficile restare a galla, ma intanto Charles Leclerc si gode il bellissimo 4° tempo portato a casa nelle qualifiche del GP di Sakhir.

Il quaderno di Charles

Molto contento, Leclerc ha descritto così la sua qualifica: "Come pilota non si parla mai di giro perfetto, ma stavolta posso dire di aver fatto tutto ciò che volevo fare. Sono contentissimo, ieri non abbiamo girato nelle FP2 e nelle FP1 non è che era andata molto bene, volevo ancora migliorare la mia guida, così come nelle FP3. Ho un quaderno dove segno tutte le cose, e tutto ciò che ho segnato l'ho messo in quel giro in qualifica. Partiamo 4°, qualcosa su cui non avrei sicuramente scommesso. Assetto? Seb ieri aveva provato con meno carico, ma non eravamo sicuri dopo le FP2, nelle FP3 l'ho provato anche io ma onestamente tra i due assetti c'era poca differenza, non è che mi sono trovato meglio o peggio. Penso di aver guidato meglio io, ma questo assetto è quello giusto per la gara, vediamo domani".

Piedi per terra ma fiducia

Sul risultato di domani, Charles è stato molto cauto: "Rimaniamo con i piedi per terra, quando partiamo così avanti c'è sempre tanta speranza, ed io sono il primo ad averla, ma tante volte quest'anno in qualifica abbiamo fatto meglio di quanto avremmo dovuto fare e poi siamo tornati alla realtà in gara. Vediamo domani, ma comunque è stata una buona giornata e vogliamo crederci".

