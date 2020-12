Un ritorno non propriamente facile, almeno a sentire lui. Ma i postumi del Covid sembrano passati e Lewis Hamilton ha ancora tutto il tempo per aggiustare le ultime cose e ripresentarsi da favorito assoluto per le ultime qualifiche e l'ultima gara dell'anno.

Lewis non parla del virus

Secondo nelle FP2 del GP di Abu Dhabi, l'inglese ha raccontato così il ritorno in macchina: "Sto bene, sono felice di essere tornato. Sintomi? Non voglio parlarne in modo troppo approfondito, sicuramente è stata un'esperienza e sono felice di essere salito di nuovo sulla vettura. A livello personale è stato fantastico e sono grato di poter essere di nuovo con il team. Abbiamo fatto un paio di sessioni per riprendere il ritmo, non so neanche quanto tempo sia stato in macchina, ma tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, ed abbiamo fatto un buon lavoro di preparazione anche per domani".

Una Mercedes diversa

Entrando un po' più nello specifico, l'inglese ha spiegato che ci ha messo un po' per ritrovare la fiducia: "Mi è sembrato di aver passato tantissimo tempo lontano dalla monoposto e dalla pista, ho dovuto riabituarmi, la macchina non era la stessa che avevo lasciato. Il bilanciamento era diverso, ho dovuto lavorare per riportarla in una situazione che mi mettesse a mio agio. Non so se dipendesse dalla presenza di George o meno, i ragazzi hanno lavorato duro per tre settimane di fila, non so cosa sia successo, di sicuro c'erano dei problemi di assetto. Ho dovuto ritrovare anche il bilanciamento dei freni, i ragazzi comunque hanno lavorato alla grande, abbiamo perso circa 40 minuti senza riuscire ad utilizzare due set di gomme, ma come ho detto al di là di questo la sessione è andata bene. Poteva andare anche meglio perché non abbiamo raggiunto ciò che volevamo, ma speriamo di poterlo fare domani".

