Interlagos continuerà a essere la “casa” del Gran Premio del Brasile e lo sarà fino al 2025. Le anticipazioni sul rinnovo di contratto erano arrivate negli ultimi mesi direttamente dal governatore dello Stato di San Paolo, ora c’è la conferma dell’accordo finalizzato, non senza una novità sostanziale.

Si tratta della nuova denominazione con la quale Interlagos sarà presente nel calendario 2021, dove resta da definire la data del 25 aprile: Gran Premio di San Paolo. Riflette la creazione di una nuova società, il promoter è Brasil Motorsport, controllata dal fondo di investimenti di Abu Dhabi, Mubadala.

L'editoriale del direttore: Amministratore delicato

Non è casuale la denominazione, ricordando la posizione del presidente Bolsonaro, a sponsorizzare il GP del Brasile nell’impianto di Rio de Janeiro, un progetto ancora sulla carta, con il circuito da realizzare e le necessità di operare un vasto disboscamento tra i punti di maggior polemica per quello che sarebbe stato l'impatto ambientale.

Tradizione rinnovata

“Siamo felicissimo di poter annunciare che Interlagos continuerà a ospitare uno dei più importanti eventi del motorsport mondiale. Abbiamo compiuto sforzi enormi per mantenere la corsa nella nostra città, abbiamo solide infrastrutture per i turisti, sicurezza pubblica e un’offerta di servizi di prim’ordine” ha commentato il sindaco di San Paolo, Bruno Covas. Materia, quella sicurezza pubblica, che negli ultimi anni ha mostrato qualche lacuna al di fuori del circuito, con diversi casi di tentata rapina ai danni di membri delle squadre.

“Crediamo che ospitare il Gran Premio, in aggiunta alla promozione della nostra città nel mondo, continuerà ad apportare contributi importanti nella creazione di lavoro e di reddito. Abbiamo visto dagli studi come per ogni R$ (reais; ndr) investito nel GP di San Paolo ne vengono generati 5,20 per l’economia locale”.

Promoter del GP di San Paolo che ha portato avanti le trattative per il rinnovo – il contratto attuale è scaduto con l’edizione 2020, cancellata causa Covid – con Chase Carey, uscente a.d. della Formula 1, che ha aggiunto: “Il Brasile è un mercato molto importante per la Formula 1, con una lunga storia e una base di tifosi affezionati. La gara in Brasile è sempre stata un momento di risalto per tifosi, piloti e partner; non vediamo l’ora di offrire ai tifosi una gara entusiasmante a Interlagos nel 2021 e negli prossimi 5 anni”.