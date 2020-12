A fine anno amano divertirsi anche gli addetti ai lavori. E così può capitare di vedere i team principal esprimere i loro giudizi sui piloti, per una classifica finale che recita Lewis Hamilton miglior pilota del 2020.

Vettel fuori dalla top 10

Alla votazione hanno partecipato tutti quanti i team principal ad eccezione di Mattia Binotto. La votazione prevedeva di stabilire i migliori dieci piloti a detta di ciascun principale, ed ogni posizione assegnava lo stesso punteggio dei GP: 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo e così via fino al punto del decimo posto. Come vedete nella classifica qui di seguito riportata dal sito ufficiale della Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto con 171 punti, facendo meglio di Max Verstappen e di Charles Leclerc, rispettivamente in seconda e terza posizione. Anche lo scorso anno il podio dei team principal fu questo, con le stesse posizioni. Sorprende l'esclusione di Sebastian Vettel dalla top ten, così come fa un certo effetto vedere solo nono Bottas, ex equo con Gasly. Nonostante la classifica Piloti abbia detto altro, Ricciardo si è piazzato davanti a Perez e lo stesso ha fatto Norris ai danni di Sainz. Per la cronaca, le votazioni non sono state rese pubbliche.

La classifica

1 - Lewis Hamilton 171

2 - Max Verstappen 156

3 - Charles Leclerc 132

4 - Daniel Ricciardo 95

5 - Sergio Perez 82

6 - George Russell 75

7 - Lando Norris 45

8 - Carlos Sainz 37

9 - Valtteri Bottas 27

9 -Pierre Gasly 27

