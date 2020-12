Mick Schumacher, Simone Resta e non solo. La collaborazione tra Ferrari e Haas si intensifica, che sia sul fronte dei piloti, con Maranello a scegliere chi destinare alla corte di Guenther Steiner, o la destinazione di Simone Resta, tecnico di punta rientrato in Ferrari a metà 2019, dopo la brevissima esperienza in Alfa Romeo.

Alfa, Haas, partner con i quali si rafforza una collaborazione tecnica dai contorni tuttavia molto diversi da quanto avviene nel mondo Red Bull Racing, tra Red Bull e AlphaTauri. Un punto sul quale, Mattia Binotto, nel corso della conferenza di fine anno con i media, ha chiarito: “La situazione è un po’ differente, AlphaTauri e Red Bull è un’unica proprietà. I nostri due team, Ferrrari e Haas, ma anche Alfa Romeo, rimangono squadre indipendenti, ognuna con la propria organizzazione.

Cerchiamo di creare delle sinergie all’interno di quanto concede il regolamento. Simone Resta alla Haas è un’operazione positiva e necessaria e non sarà l’unico tecnico che passerà alla Haas.

Per noi è un’operazione indispensabile, mi fa piacere sapere che rinforziamo i nostri clienti e non i nostri avversari”.

Interventi necessari anche alla luce delle limitazioni imposte dal budget cap, a imporre il tetto di spesa a 145 milioni di euro a stagione. Il “satellite” tecnico che lavorerà in Haas avrà sede a Maranello ma risulterà indipendente dalle attività della Scuderia.

Stabilità oltre in singolo

Un intervento, dopo quelli già introdotti in estate nell’organizzazione della GeS, a partire dal responsabile della prestazione, che Binotto spiega in rapporto ai concetti di stabilità dell’organizzazione più volte evidenziati negli ultimi anni, quale fattore necessario per costruire un ciclo vincente: “Quando si definisce la stabilità di un’organizzazione non la si guarda nei suoi singoli individui, passa dalla stabilità dei vertici, la stabilità in senso ampio di un’organizzazione.

Possono sempre esserci modifiche, puntuali, già fatte nel 2020 per provare a essere più snelli ed è quel che sta ancora avvenendo, con questa modifica, Simone Resta che lascia la Scuderia per andare a rinforzare la Haas.

È un ulteriore cercare di anticipare le esigenze del 2021, del budget cap 2021, nel quale non possiamo rimanere come organizzazione quella che siamo oggi: Simone avrà un ruolo importante in Haas e sarà un’occasione di crescita.

Simone Resta era una delle persone chiave nella nostra organizzazione, nel ruolo di Chassis Engineering, non c’è un vero cambio organizzativo, sarà Enrico Cardile a ricoprire la posizione di Simone”.