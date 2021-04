Monza, Mugello e Imola, un anno fa per Max Verstappen furono tre Caporetto, tradito da problemi alla power unit e dalla foratura di una gomma. Alla vigilia del GP dell'Emilia Romagna c'è tutt'altro clima e consapevolezza sulla forza Red Bull, da verificare su una pista che potrebbe amplificare il vantaggio mostrato in Bahrain.

Sterzi a parte: F1 a eliminazione diretta

"Sono davvero rilassato e non vedo l'ora di tornare a Imola. Lo scorso anno corremmo una buona gara fino al problema alla gomma. Ripeto, è troppo presto per sapere come andremo, dovremo aspettare e capire cosa accadrà in pista. Sono motivato a provare a vincere ogni singola gara, vedremo se riusciremo a fare un piazzamento migliore", dice Max ripensando a Sakhir.

Miglioramenti necessari

Non è stato il week end perfetto che serve per battere Mercedes, a cambiare i valori in campo grazie alla strategia e ai problemi avuti da Red Bull: al differenziale con Verstappen nel primo stint, che ha impedito di allungare e creare il distacco per proteggersi dall'undercut di Hamilton. Senza contare i guai che hanno penalizzato ulteriormente la gara di Sergio Perez.

"Se anche avessimo vinto in Bahrain, ci sono sempre aree nelle quali migliorare, specialmente quando lotti contro una squadra sette volte campione del mondo, è quello che continueremo a fare a Imola. Sono pronto alla battaglia, sarà una stagione molto lunga", aggiunge Max.

Marko minimizza sulla sospensione "miracolosa"

Perez studia Max

Dall'altro lato del box, Perez ha portato a casa il risultato, in rimonta e, soprattutto, scoprendo cosa serve per sfruttare la RB16B al meglio: "Ho imparato molto, ho imparato altre cose dello stile di guida di Max e su come va guidata la macchina per estrarre il massimo. Penso sia stato questo l'elemento più importante appreso, so di quale bilanciamento ho bisogno dalla macchina nell'arco di tutto il week end".

Battaglia vera o legata al circuito?

Finora la Formula 1 è andata in scena in un unico teatro, premiante per certe caratteristiche della monoposto - trazione, potenza della power unit, gestione delle gomme, efficienza aerodinamica -, da Imola si apre una serie di tre Gran Premi che pongono l'accento tutto sulla prestazione in curva, il carico aerodinamico che potrebbe ampliare il vantaggio Red Bull su Mercedes. "Sarà una lotta serrata e capiremo se sarà legata ai singoli circuiti. Sarà interessante vedere come andremo a Imola, un circuito molto diverso dal Bahrain, e come saremo nei confronti di Mercedes.

L'obiettivo da Imola è di correre una buona gara, speriamo di tornare il lotta per un podio e speriamo la vittoria. Sarà molto importante la qualifica, diversamente dal Bahrain, visto che difficilmente si riesce a sorpassare, però è una pista che mi piace", conclude Checo, un anno fa in corsa per un piazzamento sul podio poi sfumato.

