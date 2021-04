Un venerdì particolare, con il miglior crono del pomeriggio più lento rispetto alla miglior prestazione della mattina. Ma Lewis Hamilton è quantomeno riuscito a migliorare tra le FP1 e le FP2, chiudendo davanti a tutti le seconde prove libere a Portimao.

Pista scivolosa

Il pilota della Mercedes sa che la vera battaglia non è ancora cominciata, soprattutto su una pista insidiosa: il precario livello di aderenza dello scorso anno non è molto migliorato, per cui i piloti devono stare attenti. Al riguardo, l'inglese ha detto: "A livello di grip più o meno è la stessa cosa dell'anno scorso, abbiamo un po' di aderenza in più, ma oggi c'era anche molto vento. Penso che tutti avessero un po' di difficoltà, era facile scivolare, ed è difficile stabilire se fosse per la macchina, il vento o la pista. Oggi è stata una sfida".

Gomme troppo dure

La Pirelli ha portato le stesse gomme del 2020, vale a dire C1, C2 e C3, i tre compound più duri del lotto per garantire la tenuta ai carichi verticali e laterali nelle curve veloci, offrendo però poco grip: "L'anno scorso sembrava che le gomme fossero troppo dure, ma quest'anno i pneumatici sono gli stessi, o forse sono addirittura più duri. Penso che avremmo potuto portare la fascia intermedia delle gomme, cioè C2 insieme alla C3 ed alla C4, ma comunque siamo tutti nella stessa situazione".

Mercedes e Red Bull vicine

Tra lui e la pole numero 100, oltre che alla vittoria numero 97, c'è Max Verstappen: "Penso che sarà una corsa combattuta, sembra che siamo molto vicini, anche se non so come sia stato il giro di Max. Il mio non è stato perfetto, abbiamo sicuramente del tempo a disposizione per apportare alcuni miglioramenti alla macchina, e vale lo stesso per loro. E' una lotta ravvicinata, come lo sono stati gli ultimi due GP. E' entusiasmante".

