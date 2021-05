Sono solo prove libere, ma intanto Charles Leclerc si sta godendo sensazioni che non sentiva da un po'. Il giovedì "casalingo" era cominciato male, con uno stop praticamente immediato ad inizio sessione a causa di un problema alla trasmissione, ma nel pomeriggio la situazione si è raddrizzata, con 30 giri percorsi e soprattutto il miglior tempo di sessione.

Un Leclerc ovviamente soddisfatto però non si è sbilanciato ai microfoni di Sky quando è andato ad analizzare il secondo turno di libere: "Sono piuttosto sorpreso che sia finita così, a Monaco è importantissimo fare più tornate possibili, e nella mattinata avevo potuto fare solamente 4 giri. Mi sono sentito a mio agio nelle FP2, ho fatto un bel giro ed ho ancora un po' di margine. Sono sicuro che Mercedes e Red Bull hanno più margine rispetto a noi, non dobbiamo lasciarci trasportare troppo da oggi. Abbiamo domani per lavorare sodo, poi vedremo dove finiremo".

Poi Charles ha spiegato che per un pilota non è troppo utile avere i dati del compagno di squadra se non puoi fare paragoni: "Come pilota onestamente è impossibile trovare riferimenti con quello che fa lui, non avendo i miei. Sostanzialmente sono andato nelle libere 2 cercando di ritrovare i punti di riferimento, e solo dopo il primo tentativo ho potuto fare paragoni con Carlos per capire dove mi mancasse qualcosa, ed alla fine sono riuscito a recuperare al termine della sessione. Passo gara? Voglio aspettare sabato, sembriamo essere andati bene, forse pure troppo per crederci, per cui aspettiamo sabato, quando vedremo a che punto siamo realmente in qualifica, e poi vedremo in gara".

