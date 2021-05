Più arrabbiato di Charles Leclerc è solo Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del Mondo in questo GP di Monaco proprio non riesce a ingranare. E' sicuramente un weekend difficile per l'inglese della Mercedes che ha sofferto fin dalle prime prove libere e oggi in qualifica ha firmato solo il 7° tempo, al contrario del 3° crono del compagno di scuderia Bottas.

Una qualifica così spenta, per l'uomo delle 100 pole position in carriera, non capitava dalla gara in Germania del 2018, quando Hammer finì 14° in griglia di partenza ma poi vinse il GP. Sarà tutta un'altra storia quella che vedremo domani sul circuito di Montecarlo? Chissà. Intanto Lewis non può far altro che incassare questo deludende piazzamento.

Opportunità sprecata, ma che Ferrari

"Cosa è andato storto e non ha funzionato alla perfezione questo weekend con la mia macchina? Tante cose che avremmo dovuto fare ma non abbiamo fatto - ha detto Hamilton piccato -. Domani partiremo dietro domani, ma teniamo la testa alta per continuare a spingere. Oggi però sicuramente è una delusione. Le decisioni che abbiamo preso ieri, in vista di oggi, ci hanno provocato una sorta di effetto domino che ha peggiorato la situazione, dovremo imparare dagli errori. Questa è un’opportunità sprecata. Ma dovremo cercare di fare meglio possibile domani".

“Se sono sorpreso dalla pole della Ferrari? Non direi che sono sorpreso. Loro sanno far funzionare sempre bene le gomme. In gara spesso perdono tanto, ma di solito qua ci si aspettava che fossero forti. Non hanno la miglior power unit, ma una buona macchina. Spesso la costruiscono bene e lo hanno dimostrato questo weekend”.



