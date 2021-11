A fine gara Verstappen aveva lo sguardo dello sconfitto: "Le abbiamo provate tutte oggi. E’ stata una bella battaglia ma alla fine ci mancava passo. Abbiamo dato tutto, è stato comunque molto divertente. Prossima gara? Abbiamo ancora un buon vantaggio di punti, abbiamo limitato i danni in un weekend difficile per noi, ma sono fiducioso che nelle gare a venire ci riprenderemo".

Poteva andare peggio

Poi ai microfoni di Sky ha detto di reputare giusta la decisione dei commissari di non intervenire sull'episodio di curva 4, quando andando lungo ha portato con sé Hamilton: "Eravamo in lotta per la posizione, penso abbiano fatto bene a non prendere alcun provvedimento. E' stata una bella battaglia, più volte mi sono dovuto difendere ed ho cercato di fare il possibile. Credo però che questo risultato sia il massimo che potessimo ottenere. Prestazioni Mercedes? Speravo ne potessimo avere di più, ma all'inizio del weekend abbiamo subito capito che sarebbe stata dura. Restano tre gare tutte diverse, vedremo. Deluso per il risultato? Visto come era iniziato e visti i valori in pista, credo sia un risultato molto buono. Ne ho guadagnati due sabato e persi sette domenica, ne avrei potuti perdere dieci, quindi penso sia andata piuttosto bene".