Mario Andretti esclusivo: svela ad Autosprint i punti salienti del programma GM in Formula 1

Autosprint è pronto a rivelare tanti retroscena sull’impegno GM in Formula 1 e lo farà martedì prossimo in edicola, tramite un’intervista a Mario Andretti, per la rubrica “Cuore da Corsa”, di cui qui e ora proponiamo un estratto.

Più che di lieto fine è il caso di parlare di felice reinizio di una storia importante che aveva imboccato una gran brutta strada. Quella tra Andretti Global e Liberty Media, ora si tramutasi in un bel rapporto tra Cadillac GM e il promoter della Formula 1, tra annunci, cieli tornati sereni e tante belle prospettive a segnare il ritorno, dal 2026, dell’undicesimo team nel Mondiale, a rendere ventidue e non più venti le macchine al via. È bastato a inizio ottobre il mutamento di pelle, con la cessione della maggioranza della Global da Michael Andretti al socio Dan Towriss, magnate del settore delle assicurazioni, per propiziare un mutamento di clima tra le parti in causa, tradottosi in una stretta di mano e una porta che finalmente si apre. Presumibilmente non aliena all’uscita da Liberty Media del 65enne Greg Maffei, a quanto pare uno degli elementi più ostativi dell’operazione. Insomma, fuori uno da una parte e fuori uno dell’altra e pace fatta nonché futuro assicurato. Ma il rientro più clamoroso e commovente è quello di Mario Andretti, 85 anni, immediatamente glorificato con la nomina a Director of Board della nuova squadra, attesa in Formula 1 a partire dal 2026. Il primo biennio con una fornitura di power unit clienti e dal 2028 con propulsione propria.