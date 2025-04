Verstappen: una gara da dio nel giorno dell’addio (alla Honda)  

A scomodare i più grandi, si rischia sempre di fare un torto a qualcuno . Fangio, Clark, Lauda, Senna, Schumacher… c’è sempre chi è pronto a dire che si sta esagerando. La grandezza di un pilota, come sempre, la darà il tempo: perché nel presente, non sempre è facile cogliere ogni sfumatura. Il tempo aggiusta le cose o, al più, aiuta a vedere con la giusta prospettiva, come se gli anni fossero un cannocchiale che aiuta ad ingrandire, a mettere a fuoco le situazioni in un modo migliore.

Suzuka 2025 tra le gare speciali

Non sappiamo quale posizione avrà Max Verstappen quando si ritirerà, a patto che interessi a qualcuno fare una classifica “all time”. Ma la verità è che, già adesso, in mezzo a quei nomi Max Verstappen merita un posto. E non, banalmente, per i numeri: quelli sono già stratosferici, a cominciare dai quattro titoli iridati. Max merita di starci non solo per quanto ha vinto, ma per come ha vinto. Suzuka 2025, per fare un esempio recente, merita di stare al fianco di Interlagos 2024: condizioni, situazioni e dinamiche molto diverse, ma stessa bellezza. Rispetto ai grandi che abbiamo menzionato prima, Senna e Verstappen sono gli unici che hanno vinto grazie ai cavalli di un motore Honda. E proprio come Ayrton, anche Max a Suzuka viene paragonato ad una pseudo divinità. Perché ok Tsunoda, e ok pure la livrea (bellissima) con cui la Red Bull ha deciso di omaggiare la casa nipponica nell’ultimo GP insieme a casa sua, ma chi ha reso speciale il rapporto tra la Red Bull e la Honda in questi anni è stato proprio Max Verstappen.

In Giappone Ayrton ha vinto due gare e tutti i suoi tre titoli, Max di titoli ce ne ha festeggiati uno soltanto ma in compenso ha calato un poker consecutivo che da queste parti nessuno era mai stato in grado di calare. Ci sta che, per l’ultimo GP insieme, si sia deciso di spremere qualche cavallo (o qualche chilowatt) di più rispetto al normale, un po’ come fa la Ferrari a Monza. Di sicuro, c’è stata una compartecipazione comune: ci ha messo del suo il motore, il team che ha portato un primo aggiornamento (poca, forse pochissima roba, ma se si pensa che Max ha fatto la pole per soli 12 millesimi, con tutto quello che ne è derivato, probabilmente il suo effetto il nuovo pacchetto lo ha avuto) e ovviamente il pilota. Superlativo al sabato, perfetto alla domenica. Non sarà stata una corsa spettacolare, ma tre macchine in fila con quel ritmo, con un distacco sempre rimasto costante, ha avuto il suo fascino a livello di intensità.

L’uomo batte la macchina

Dicevamo di Ayrton. Anche lui, si è ritrovato a battagliare contro auto più forti: un anno sfidò le Williams e non ci riuscì, ma proprio in quel 1993, a Donington, firmò la sua gara più bella. Nella lotta contro un avversario più forte, però, Max ha ricordato anche Schumi, proprio contro quella McLaren che invece i motori Honda li aveva salutati da un pezzo. In questo ballo a spasso nella storia, tra i corsi ed i ricorsi storici, occorre fare tutte le distinzioni del caso, ma nella consapevolezza che qui stiamo tratteggiando il ritratto di un pilota in grado di ribaltare le gerarchie tecniche, di rappresentare la rivincita dell’uomo sul mezzo. Perché Suzuka 2025 è questo, senza dubbio alcuno. La pole position è stata una perla di rara bellezza, la corsa invece un concentrato di freddezza: Max non ha mai concesso il Drs, e nell’unica occasione in cui ha avuto Norris vicino, in uscita dai box, lo ha mandato per prati facendo valere il suo diritto di traiettoria in quel frangente. Cinico, spietato, perfetto: sembra essere lui, e non la McLaren, la macchina perfetta. In attesa che la RB21 cresca, sta provando ad alimentare il sogno della cinquina iridata con tre weekend sostanzialmente perfetti, perché al di là di tutto lui ci crede eccome. Ci riesce grazie anche ad una squadra che per ora non ne sta assecondando la classe alla guida a livello di mezzo fornito, ma che ha la capacità di ribaltare sempre tutto nel corso del weekend: almeno in questo, nel garage Red Bull continuano ad essere i numeri uno, perché nessuno come loro sa raddrizzare un weekend dopo un venerdì tanto negativo.

Sayonara Honda

L’unico difetto del rapporto tra la Red Bull e la Honda, probabilmente, è il tempismo sbagliato della Honda sull’uscita della F1. Su tutto il resto, sono stati perfetti: si misero insieme nel 2019, un po’ per occasione un po’ per disperazione, ma furono la mossa vincente e fecero l’una la fortuna dell’altra. Prima di sbarcare a Faenza e Milton Keynes, la Honda non aveva fatto fatto neanche un podio in tre anni, con la lattina più veloce del mondo invece in poco tempo seppero salire sull’Olimpo. Ora che siamo ai titoli di coda, c’è già la balorda nostalgia di un connubio che ha fatto la storia e che probabilmente avrebbe voluto farla ancora insieme, se Honda fosse stata un filo più lungimirante qualche anno fa, all’epoca del presunto addio. Ma la storia non si cambia, ormai: occorre godere di ciò che è stato, senza timori per il futuro. Di certo, Verstappen, Red Bull, Honda e Suzuka hanno segnato un’epoca: questa. Quando Max dice "Suzuka significa tanto per me", spiega molte cose. Insieme, hanno fatto cose che voi umani… eccetera eccetera. Perché non hanno solo vinto, ma hanno illuminato la scena per come hanno vinto. Senza scomodare i più grandi, loro tra i più grandi ci stanno benissimo.

