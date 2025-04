Verstappen, a che serve parlare? "Non possiamo più essere critici"

Sul piano sportivo è andata meglio del previsto e, fosse riuscito nell’intento di aprire il distacco di 5 secondi su Piastri per neutralizzare la penalità inflitta per aver tagliato curva 2 in partenza, Max Verstappen avrebbe potuto costruire una gara a Jeddah ancora più favorevole del secondo posto ottenuto.

È su tutto quello che c’è ruota oltre il dato tecnico, di guida, oltre il risultato, che Max è insofferente. Nel dopo gara si è imposto il silenzio stampa sull’episodio con Piastri al via, sul quale poco c’è da discutere sul diritto di traiettoria del pilota McLaren, avanti al punto di corda di curva 1.

Verstappen: meglio non esprimersi

Semmai viene da interrogarsi quanto sia sostenibile il clima percepito da Verstappen, che resta oggetto di perenni rumours di mercato che guardano a Mercedes - in attesa del rinnovo di contratto di Russell - in chiave 2026.

“C’è stata la partenza, c’è stata curva 1 e poi all’improvviso si è fatto il giro 50. È stato tuto rapidissimo. Il problema è che non posso condividere la mia idea in merito perché potrei venire penalizzato, quindi è meglio non parlare. Curva 1? È accaduto tutto molto velocemente. Meglio che non ne parli, qualsiasi cosa dica o provi a dire in merito potrebbe mettermi nei guai”, raccontava Max a Jeddah. Se e quanto abbia influito sul quadro successivo lo scambio di battute avuto immediatamente sceso dalla macchina, a fine gara, con il presidente Ben Sulayem non è chiaro.

Opinioni solo se popolari

L’episodio di gara è lo spunto per dire di un disagio che non è unico tantomeno raro. “È qualcosa che ha a che fare con i social media in generale e com’è il mondo. Preferisco non parlare molto perché a volte le tue parole possono essere stravolte o le persone interpretarle in un modo diverso da com’è. Sinceramente è meglio non dire troppo, è quello che sto provando a fare.

Nel mondo in cui viviamo non puoi esporre la tua opinione perché apparentemente non è apprezzata o la gente non riesce a gestire la piena verità. Sinceramente è meglio se non dico troppe cose, mi risparmio anche del tempo, che abbiamo già tante cose da fare". I social visti dalla posizione del personaggio pubblico, evidentemente percepiti agli antipodi rispetto alla realtà di un eccesso di opininioni di chiunque su qualsiasi tema.

"È il modo in cui è diventato tutto, c’è una sensibilità estrema di tutti su qualsiasi cosa. Su quello che c’è al momento non possiamo più essere critici. So che qui non posso dire parolacce ma al tempo stesso non si può essere nemmeno critici in qualsiasi forma che possa ‘danneggiare’ o ‘mettere in pericolo’. Lasciate che tiri fuori il foglio, ci sono tante righe, sapete? Ecco perché è meglio non parlare, puoi metterti nei guai e penso che nessuno lo voglia”. Un riferimento è alle prescrizioni del Codice sportivo internazionale, modificato nelle sanzioni, pecuniarie e non, inflitte ai piloti per specifiche condotte ritenute dannose per gli eventi organizzati dalla Federazione. Campionato del mondo di Formula 1 in primis.