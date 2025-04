Vettel, Sebastian contrario: da pilota a sostituto di Helmut Marko?

Marko: è il momento di trovare il sostituto?

In questo decennio e passa, i tre sono stati spesso immortalati a confabulare nel paddock, anche quando Seb era un pilota Ferrari o Aston Martin. Perché il rapporto con Milton Keynes (rapporto umano, s'intende) è sempre rimasto: ed è risaputo che, in determinati momenti, il tedesco abbia chiesto consiglio proprio al vecchio mentore Marko. Il quale, recentemente, lo ha ricoperto di un'investitura non banale: "Sarebbe fantastico se un uomo come Sebastian potesse prendere il mio posto". Helmut, 82 anni compiuti domenica 27 aprile, sa che la pensione prima o poi arriverà e, come ogni figura chiave in un'azienda, ha anche il compito di individuare, o quantomeno suggerire, il miglior successore possibile. E Seb, secondo Marko, sarebbe proprio l'uomo giusto. Il modo di fare di Helmut Marko, negli anni e perfino in questa stagione, non gli ha risparmiato critiche: accostato al Saturno che mangia i suoi figli, Marko ha "divorato" carriere, per quella tendenza a concedere mediamente poco tempo ad un pilota per emergere, per poi sostituirlo o licenziarlo in caso di risultati non all'altezza. Un metodo talvolta brutale, ma che da un punto di vista professionale ha fruttato, comunque, 8 titoli iridati: quattro con Vettel e quattro con Verstappen (che può ancora arrivare a cinque). Il problema, semmai, sono modalità che al giorno d'oggi sembrano non funzionare più: perché dietro ai successi di Seb e Max, ci sono carriere finite nel tritacarne Red Bull, nella maggior parte dei casi masticate e sputate. Se da un lato Marko (e Red Bull) forniscono un'opportunità, dall'altro sono pure i primi a riprendersela. Dopo gli ultimi anni, con un vivaio carente, con un team costretto a pescare dall'esterno per la seconda Red Bull (Perez) in mancanza di alternative, e su scelte nel team B (AlphaTauri, poi Racing Bulls) talvolta fatte per mera esigenza (come i casi di Albon a suo tempo, il ritorno non previsto di Kvyat e la chiamata impronosticabile di de Vries), qualche riflessione sull'operato degli ultimi anni va fatta. La galassia Red Bull, bisogna prenderne atto, è comunque quella che ha la capacità di sfornare più piloti; diciamo che ultimamente il quadro è sembrato semplicemente un po' più confusionario.

