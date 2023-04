Leclerc: "Macchina preparata per la gara, ma questo non giustifica il 7° posto"

La SF-23 poteva andare oltre il 7° posto

Nel fine settimana di Melbourne il Cavallino ha lavorato molto in ottica gara, mentre nel Q3 Leclerc ha anticipato l'ultimo tentativo per paura che arrivasse la pioggia: "Non era questione di non avere benzina per un ulteriore tentativo, semplicemente avevamo paura che arrivasse la pioggia, per cui abbiamo deciso di uscire e fare subito il giro. Purtroppo ci è mancato tanto per poter stare davanti, dobbiamo vedere insieme alla squadra cosa è successo con Carlos nel primo settore durante il Q3, perché io ero in un giro in cui dovevo spingere e mi sono trovato Carlos davanti per tutto il primo settore mentre scaldava le sue gomme. Questo è stato un peccato, poi questo non significa dire che senza quell'imprevisto avremmo potuto fare molto meglio.

Per quanto mi riguarda ho una macchina un po' più da gara, ma questo non giustifica il 7° posto. C'era più potenziale nella vettura, dovevo fare un lavoro migliore. Mercedes? Non mi sono concentrato molto su di loro, ero concentrato su di noi e sul feeling con la macchina, non ho guardato molto gli altri".

