Piastri: "Obiettivo mettere a frutto le lezioni della sprint"

Prima pole position in carriera per Oscar Piastri , che scatterà davanti a tutti nel GP Cina . L'australiano della McLaren verrà affiancato in prima fila da Russell, con la possibilità di accorciare ancora in classifica su Norris.

Piastri, fiducia per la gara

Ecco come Piastri ha raccontato la sua prima pole position: "Non avevo belle sensazioni all'inizio, in Q1 e Q2 stavo faticando, ma la macchina ha preso vita nel Q3 e anche io. I nostri giri sono stati un po' pasticciati, ma sono in pole e sono carico. Sono molto contento. Record della pista? E' un circuito molto divertente, il nuovo asfalto dà tantissima aderenza e per noi è la migliore sensazione al mondo. Il problema è che quando perdi aderenza, diventa un grosso problema, ma quando azzecchi il giro è davvero eccezionale. Accetto questo giro veloce.

Vincere? Spero che partire con pista libera possa aiutarmi, proverà a rimanere in aria libera il più a lungo possibile, ma dopo la sprint ero piuttosto contento. Abbiamo fatto il massimo, sarei voluto arrivare più in alto ma per come si era sviluppata la sprint non potevo chiedere molto di più. Speriamo di aver imparato tanto nella sprint e di metterlo a frutto domani".

La griglia di partenza del GP di Cina