Sarà prima di cena, cioè alle 18,10 italiane (le 14,10 locali) il via del GP del Brasile, ventesima e penultima prova della stagione F1 2019. Sono 71 giri di gara sui 4,3 km del circuito a Interlagos (San Paolo) che seguiremo con la nostra cronaca diretta condotta in parallelo con il canale Twitter specifico @autosprintLIVE.

Le qualifiche hanno visto la bella pole di Verstappen, che sarà affiancato in prima fila da Vettel, e al momento in cui scriviamo non sono state sancite altre penalità oltre a quella di Leclerc, che partirà 14° anziché 4° per la sostituzione del motore termico. Sarà anche l'unico dei primi 10 in qualifica a partire con le gomme medie anziché soft. A questo proposito, secondo i tecnici Pirelli la strategia migliore prevede una sosta e l'impiego delle due mescole soft e hard, la prima per 26-29 giri e la seconda per 42-45.

È poco più lenta quella con medie anziché hard, utilizzate per 34-37 giri, e quasi equivalente una tattica a due soste con S-S-M. Ricordiamo poi che non è "obbligatorio" mantenere esattamente queste sequenze e quindi si potrebbe partire con medie o hard senza compromettere la velocità prevista. Inoltre il fatto che per la gara si prevedano temperature ancora maggiori, potrebbe far spostare le preferenze decisamente a favore di un maggior impiego di mescole dure.

La nostra cronaca con Twitter

Tweets by autosprintLIVE