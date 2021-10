1 di 2 Successiva

Giro 15: Hamilton scatenato: passato Gasly, ora ha 8 secondi da recuperare a Perez.

Giro 14: Sainz fenomenale! Sorpasso deciso a Vettel ed entra in zona punti.

Giro 12: Hammer time! Hamilton fa 1:33.450, giro veloce straordinario. Versappen ha girato un secondo più lento.

Giro 11: Sorpassato anche Norris, Hamilton passa in sesta posizione.

Giro 10: Hamilton fa fuori anche Stroll ed è settimo. Intanto, la pista ancora non si asciuga, la finestra per mettere le slick non c'è.

Giro 8: Hamilton si sbarazza di Tsunoda con un sorpasso magistrale all'esterno della curva 3. 5" di penalità per Gasly e per Alonso.

Giro 6: Quanta fatica sta facendo Hamiton dietro Tsunoda! E finisce sotto investigazione anche l'incidente tra Alonso e Schumacher. Finito nelle retrovie, lo spagnolo aveva attaccato con troppa foga il tedesco, toccandolo, e mandandolo in testa coda. Turchia da incubo per il pilota Alpine

Giro 5: va sotto investigazione il contatto tra Gasly e Alonso alla partenza. Sainz è risalito in 15esima posizione.

Giro 4: La partenza di Perez è stata ottima, ora è quarto.

Giro 3: Bottas inizia a martellare e marca il giro veloce. Ha 1.5" di vataggio su Verstappene e 3.2" su Leclerc.

Giro 2: Hamilton è già all'attacco: è nono ed è all'attacco di Tsunoda.

Giro 1: Alla prima curva Bottas mantiene la posizione e fila via davanti a Verstappen e Leclerc. Alonso, toccato dia Gasly si gira e precipita in fondo alla gara.

Partiti!

Monoposto partite per il giro di formazione

Dalla direzione gara fanno sapere che c'è un 20% di rischio pioggia per la gara.

Il meteo pazzo è il primo portagonista del giorno. Asfaldo umido, si parte con le intermedie.

Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di F1, i motori si scaldano all'Istanbul Park per il GP di Turchia

