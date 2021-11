Clicca qui per aggiornare la diretta

Strategie gomme: Bottas, Hamilton, Latifi, Mazepin, Schumacher e Gasly con le medie, Verstappen e Perez con le rosse

Tempo perfetto all'Hermanos Rodriguez

Le monoposto si schierano in pista dopo i giri di riscaldamento

Ma anche l'affetto per la Ferrari, Sainz e Leclerc è incredibile

Sentite che tifo dagli spalti per il messicano Perez!

Manca solo mezz'ora all'inizio della gara ma il clima a Città del Messico è molto caliente

Buona sera amici e amiche di Autosprint, tutto pronto a Città del Messico per l'appuntamento numero 18 del campionato del mondo di F1 2021.

Carissimi amici e carissime amiche di Autosprint, ben trovati per seguire assieme il Gran Premio del Messico. Siamo pronti a raccontarvi tutta l'azione in pista, con la diretta testuale, in tempo reale, giro per giro.

Segui la classifica live del GP del Messico in diretta:

Sarà una corsa incandescente vista la sorpresa in qualifica della Mercedes, che dopo esser partita in sordina nelle prove libere (un bluff?), si è rivelata la solita macchina da guerra, in una pista che favoriva la Red Bull. In pole c'è Bottas, che sarà in prima fila insieme a Hamilton: le due Frecce Nere promettono guerra a Verstappen, attuale leader del Mondiale a +12 punti dal 7 volte iridato, e Perez, che avrà tutto il calore del suo pubblico di casa che lo spingerà al massimo come già è successo in queste due giornate ad ogni suo giro.

In terza fila partirano Gasly e Sainz, seguiti in settima e ottava piazza da Ricciardo e l’altra Ferrari di Leclerc. Mentre a chiudere lo schieramento dei primi dieci ci saranno Vettel e Raikkonen, autore della sua miglior qualifica stagionale.

GP Messico, gli highlights delle qualifiche: sorpresa Mercedes, beffa Red Bull

Binotto: "Pensavamo di fare meglio con Sainz e Leclerc"

GP Messico, le strategie

All'autodromo Hermanos Rodriguez sarà fondamentale gestire il tantissimo carico aerodinamico che graverà sulla gestione degli pneumatici delle monoposto a causa dell'aria rarefatta attorno al circuito, situato a oltre duemila metri dal livello del mare. Pirelli metterà a disposizione le mescole centrali della gamma: la C2 come P Zero White hard, la C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft.

Le previsioni meteo confermano un cielo prevalentemente nuvoloso a Città del Messico con una temperatura massima intorno ai 21 gradi celsius. L'assenza di pioggia permetterà quindi ai team di utilizzare la strategia più veloce: quella a una sosta tra medium e hard. Con le gialle preferite anche in Q3 da quasi tutte le monoposto.

La seconda tattica di gara, sempre a un solo pit stop, non esclude la possibilità di una strategia inversa: ovvero partire con la mescola più dura, le bianche, per poi passare alla mescola più morbida, la rossa, tra i giri 50-55. Una scelta azzardata che però favorirebbe soprattutto i 5 piloti (Russell, Tsunoda, Norris, Ocon e Strol) che partiranno dal fondo della griglia per scontare le penalità legate al cambio di power unit. Infine, meno performante ma possibile è l'opzionedi un GP a due soste medie-hard-medie.

Tutto come sempre dipenderà dalle temperature e da quello che succederà in pista dalle 20, ore italiana mentre in Messico saranno le due del pomeriggio.

Verstappen furioso contro Tsunoda: "È un idiota, mi ha rovinato la qualifica"

Chi vincerà il GP del Messico? Verstappen riuscirà a rimanere ancora al primo posto della classifica piloti oppure Hammer si riprenderà la leadership?