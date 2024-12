Norris vince il GP di Abu Dhabi davanti alle Ferrari: McLaren è campione

YAS MARINA (ABU DHABI) - Ci siamo, dopo ben 23 gare la Formula 1 è arrivata al suo ultimo capitolo, ancora tutto da scrivere, di questo Mondiale 2024. Il GP di Abu Dhabi eleggerà finalmente il vincitore della classifica costruttori e sarà proprio uno tra McLaren e Ferrari . La Papaya sembra la favorita visto che avrà Norris in pole e Piastri accanto a lui in prima fila, ma la Rossa, con Sainz in terza posizione, farà di tutto pur di vincere questa ultima corsa e riportare a Maranello un titolo che manca dal 2008. Riuscirà Leclerc a rimontare dalla penultima posizione in griglia di partenza? Chi vincerà l'ultimo atto di questa stagione? Lo scopriremo dalle 14.

15:39

Tanta delusione per Leclerc

Charles Leclerc ci credeva davvero: sceso dalla sua Ferrari dopo aver chiuso la gara 3°, il monegasco appare decisamente deluso, anche quando stringe la mano al futuro compagno Hamilton.

15:38

Hamilton saluta la Mercedes

C'è anche Lewis Hamilton sul rettilineo di Abu Dhabi: l'inglese si è accodato ai primi tre classificati e ha dato spettacolo eseguendo alcuni "donuts" con la sua Mercedes.

15:37

Sainz saluta la Rossa

Carlos Sainz saluta il team di Maranello nel suo ultimo GP con la Rossa: "Sempre forza Ferrari!" dice lo spagnolo in italiano dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione.

15:32

Abbraccio tra i meccanici Ferrari e McLaren

Tanta sportività tra i meccanici del team Rosso e di quello Papaya: abbracci e strette di mano dopo che Lando Norris taglia il traguardo per primo.

15:31

Giro 58

Hamilton all'ultimo giro fa un super sorpasso sulla Mercedes del compagno di squadra Russell e passa al 4° posto a poche curve dal traguardo.

15:29

Giro 58

Lando Norris vince il GP di Abu Dhabi e McLaren è campione del mondo costruttori!



Il team di Woking torna al trionfo tra le squadre per la prima volta dal 1998!

15:28

Giro 57

In radio Toto Wolff si raccomanda con george Russell: "Lotta pulita con Lewis"

15:27

Giro 56

C'è Jannik Sinner pronto a sventolare la bandiera a scacchi in questo ultimo GP del 2024.

15:27

Giro 56

Hamilton vicinissimo a Russell: i due si giocano il 4° posto in questo GP di Abu Dhabi e ora sono separati di appena un secondo e mezzo.

15:25

Giro 55

Carlos Sainz chiede al suo ingegnere il distacco con Norris: al momento tra loro ci sono 7,5 secondi.

15:22

Giro 52

Un po' di paura per Sainz che lamenta possibili problemi a una gomma: i meccanici escono fuori dai box pronti a una sosta, ma lo spagnolo continua.

15:21

Giro 51

Situazione apparentemente congelata quando mancano solo 7 giri al termine: Norris conduce con 6 secondi su Sainz, a sua volta in vantaggio di 22 secondi su Leclerc. Seguono Russell, Hamilton, Verstappen, Gasly, Hulkenberg, Alonso e Albon,

15:17

Giro 49

Stavolta la manovra di piastri va in porto: Oscar supera la Racing Bulls di Tsunoda ed è 11°.

15:15

Giro 48

Bella la lotta tra Piastri e Tsunoda. L'australiano supera il giapponese nella prima zona DRS del circuito, ma il giapponese ricambia il favore nel rettilineo successivo: tutto da rifare per Oscar.

15:14

Giro 46

Che spavento per Piastri! Nel tentativo di superare Tsunoda, il pilota della McLaren perde il controllo e va lungo nella via di figa. Per sua fortuna, non ci sono conseguenze.

15:12

La classifica attuale

Con l'ordine di arrivo attuale, la McLaren conquisterebbe 25 punti contro i 33 della Ferrari, diventando campione costruttori per 13 punti.

15:10

Giro 45

Leclerc crede ancora nel Titolo e chiede in radio se, con questa classifica, la Ferrari sarebbe campione tra i costruttori. Il suo ingegnere gli risponde di no, ma anche che la gara non è ancora finita!

Nel frattempo, Hamilton segna un super giro veloce.

15:09

Giro 44

Piena rimonta anche per Max Verstappen dopo aver scontato la penalità di 10 secondi al pit stop per l'incidente al via: l'olandese sorpassa Nico Hulkenberg ed è ora settimo.

15:07

Giro 42

Lewis Hamilton va all'attacco con gomme nuove: scattato nelle retrovie, il 7 volte Campione della Mercedes ha allungato moltissimo il primo stint e adesso è in piena rimonta con gomme Soft.

Quando mancano 16 giri al termine supera la velocissima Alpine di Gasly e si prende la quinta posizione.

15:02

Giro 38

La Top 10:

Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Gasly, Hulkenberg, Hamilton, Verstappen, Albon e Zhou

14:56

Giro 35

Sainz e Leclerc sono in seconda e terza posizione, dietro Norris che al momento è al comando!

14:53

Giro 32

Le Ferrari in Top 5:

14:51

Giro 31

Incidente Magnussen-Bottas: la Sauber ha la peggio ed è costretta a tornare ai box con l'ala anteriore distrutta e non solo. Finisce così la carriera in Formula 1 del finlandese che vanta nel suo palmarès ben 246 GP corsi e 10 vittorie

14:46

Giro 29

Siamo a metà gara di questa corsa adrenalinica ad Abu Dhabi!

14:45

Giro 28

Ritiro per Colapinto: problemi insormontabili per la Williams che parcheggia ai box la vettura

14:44

Giro 27

Norris ai box, così come Russell: rientrano rispettivamente in prima e settima posizione

14:43

Giro 26

Problemi per Lawson: ha una gomma non fissata? Torna ai box la Racing Bulls

14:42

Giro 25

Pit stop per Sainz: undercut anche per lo spagnolo che mette le hard e rientra in terza posizione, proprio dietro la Mercedes di Russell

14:38

Giro 23

Ecco la Top 5:

Norris, Sainz, Russell, Verstappen ed Hamilton

14:36

Giro 21

Pit stop di Leclerc: la Ferrari tenta l'undercut su Russell e mette le hard, ora è 8°

14:36

Giro 18

Ecco la Top 10:

14:27

Giro 16

Ufficiale, penalità per Zhou: 10 secondi da scontare per falsa partenza

14:26

Giro 15

Gasly va ai box e libera le prime tre posizioni: Sainz è secondo e Leclerc è 4°, le Ferrari chiudono Russell in terza piazza

14:24

Giro 14

Charles è scatenato: passa anche la Haas di Hulkenberg ed è 5°

14:23

Giro 12

Investigato Zhou per falsa partenza: il cinese è ora in 12esima posizione.

Ottima performance anche di Hamilton: l'inglese è 11° e ha guadagnato 5 posizioni rispetto al via!

14:19

Giro 10

Super Leclerc: il monegasco è carichissimo! Mette nel mirino Alonso e si prende anche la sesta piazza! Grandissima rimonta Ferrari

14:17

Giro 9

Ufficiale: penalità anche a Piastri. L'australiano è sttao punito come l'olandese e dovrà scontare 10 secondi

14:13

Giro 7

Gioia Leclerc via radio: "Siamo ottavi! Yuhuuuuu"

14:11

Giro 6

Ufficiale, penalità a Verstappen: 10 secondi all'olandese

14:11

Giro 5

Investigati Verstappen e Piastri, Perez e Bottas per i rispettivi incidenti

Non è in grande forma Piastri, che ha tamponato Colapinto in frenata in curva 6: la McLaren, ora è 17esima, ha provocato anche una foratura all'argentino!

14:10

Bandiera verde

Si torna a lottare!

Ecco la Top 10 al giro 4:

Norris, Sainz, Gasly, Russell, Hulkenberg, Alonso, Magnussen, Leclerc, Stroll e Verstappen

14:08

Bandiera gialla

Nel parapiglia della partenza ne paga le spese di più Perez, che si scontra contro Bottas: il messicano è costretto al ritiro! In pista c'è la Virtual Safety Car

14:08

Che partenza con il botto!

Clamoroso al via! Verstappen e Piastri si scontrano in curva 1 e finiscono fuori pista! Leclerc ne approfitta e passa da penultimo a 8°! Davanti a tutti c'è sempre Norris con Sainz alle calcagna: le Ferrari hanno gestito benissimo la partenza e hanno approfittato degli errori della Red Bull e della McLaren

14:04

Inizia il GP di Abu Dhabi

Semaforo verde! Al via l'ultima gara del Mondiale di F1 2024

14:03

Le strategie Pirelli

Per i 58 giri previsti a Yas Marina si prevede una gara a una sola sosta con la tattica più performante in medium-hard:

14:01

Parte il giro di formazione

Si accendono i motori!

13:58

Tutto pronto per il gran finale

Mancano pochissimi minuti al via dell'ultimo gran premio del 2024: in palio c'è il Titolo Mondiale Costruttori che si giocherà tra Ferrari e McLaren.

Per la Scuderia di Maranello l'ultimo successo risale al 2008, per il team di Woking addirittura al 1998.

13:55

Ultima danza per Hamilton in Mercedes e Sainz in Ferrari

Tanta emozione nei box della Mercedes e della Ferrari per l'ultima gara con Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Nel 2025 l'inglese sarà al volante della Rossa, mentre lo spagnolo correrà per la Williams.

Per entrambi tanta voglia di chiudere in bellezza le rispettive avventure.

13:50

Leclerc e la Ferrari possono vincere se...

Charles Leclerc e Lando Norris si giocano ad Abu Dhabi il titolo di "vice campione del mondo" alle spalle di Max Verstappen con soli 8 punti di distanza. Mentre mancano solo 21 punti alla Ferrari per compiere un aggancio storico alla McLaren e riportare a Maranello per un titolo che manca dal 2008. La Rossa e il monegasco battono Norris e McLaren se...

LEGGI QUI TUTTE LE COMBINAZIONI

13:40

La griglia di partenza

Ecco tutte le posizioni dei piloti sulla griglia di partenza di Yas Marina: