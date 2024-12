McLaren campione, Stella: "Sfida con la Ferrari decisa dai dettagli"

Bahrain 2023. Con una posizione chiara, un'idea, un progetto di recupero, Andrea Stella presentava il percorso che avrebbe portato la McLaren a cambiare macchina e sorti, superando un progetto che sin dai test era noto al team non avesse centrato target prestazionali sufficientemente elevati. Sorpresa del 2023, attesa forza al vertice nel 2024, chiude la stagione vincendo il titolo Costruttori. Meritato, per il rendimento medio (altissimo) tenuto nell'arco dei 24 Gran Premi.

"Andrea è un leader incredibile, guida dando l'esempio, dà potere alle persone ed è altamente tecnico. Spinge tutti a estrarre il loro meglio ed è quello che avete visto stasera", così Zak Brown, il capo di McLaren Racing che ha affidato all'ingegnere di Orvieto le chiavi sul ponte di comando di un pezzo di storia della Formula 1. Lui che in McLaren ci ha trascorso gli ultimi 10 anni.

Stella: a frutto 10 anni di lavoro e investimento sulle persone

"Questo risultato non il lavoro di un giorno, è un investimento che si fa intorno alle persone. Lavoro in McLaren da 10 anni e anche quando sono diventato team principal, meno di due anni fa, ho potuto beneficiare dell'investimento fatto sulle persone negli anni e mi ha agevolato la vita", spiega Stella nel dopogara di Abu Dhabi. "Nel corso degli anni abbiamo riflettuto sull'opportunità di creare una mentalità vincente, di creare una resilienza emotiva. La Formula 1 è una giungla, nella quale puoi resistere ai picchi solo se hai una pelle dura. Questo richiede un lavoro lungo anni".

Norris, il prossimo sarà il mondiale Piloti: "Quest'anno ho imparato molto"

Sfida con la Ferrari di altissimo profilo

Il testa a testa con la Ferrari si è trascinato fino all'ultima gara, certo con premesse favorevoli alla McLaren e con episodi che hanno bilanciato, col senno di poi, la partita. I dubbi sull'impatto del mini-DRS a Baku? Ecco l'errore di Norris in Qatar a togliere un secondo posto (e i suoi punti) scolpiti altrimenti nella pietra. In finale, Norris ha traghettato verso la vittoria e la difesa del vantaggio nel Costruttori.

"Voglio fare i complimenti alla Ferrari. Ferrari-McLaren, alla fine è stata una questione di pochi punti, qualche dettaglio qua e là.

Sono state due squadre che hanno operato e corso, entrambe, a un livello da campioni del mondo. Entrambi avrebbero meritato di vincere, ma c'è una sola squadra alla fine che vince, è la dura legge dello sport. Complimenti a Fred, al team Ferrari, complimenti ai piloti che hanno dimostrato ancora una volta di avere una classe cristallina. Non mi fidavo di Leclerc che partiva ultimo e l'ha dimostrato".

McLaren, è "nata" una squadra da titolo

A ripercorrere la storia del 2024, forse, alcune scelte avrebbero potuto aiutare la corsa al titolo Piloti. Ma resta il risultato del titolo Costruttori e una posizione che, ricordando le parole di Stella alla vigilia, era "inimmaginabile" che la McLaren potesse ricoprire appena un anno e mezzo fa.

"Pensavo a quanti passi in avanti sono stati fatti, alla maturità dei questo gruppo e al fatto che siamo arrivati all'ultima gara tenendo i nervi freddi e restando calmi. Durante la gara ce n'è stato bisogno, considerando quanto successo alla prima curva.

Il momento emblematico è stato l'ultimo pit-stop: è stato il nostro più veloce della stagione".

Stella-Brown, che coppia

McLaren retta da una diarchia con Brown e Stella, ruoli diversi, caratteri ancor di più e accomunati da una presenza costante in pista.

"Uno dei punti di forza della McLaren è stato il compensarci quasi perfettamente, io e Zak. Non solo per le responsabilità, un modello che funziona bene in Formula 1. Ci compensiamo anche per le nostre qualità sportive, umane, ci permette di estrarre il massimo da questa combinazione. Poi, c'è grande rispetto e fiducia reciproca".

