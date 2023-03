Perez: "Giro pulito, i guai di affidabilità possono colpirti in ogni momento"

Dispiaciuto per Max

Il messicano domani potrà andare a caccia del successo, anche se l'imprevisto, come accaduto in qualifica, può essere sempre dietro l'angolo: "Nel Q3 è stato difficile, non sono riuscito nemmeno a fare il secondo tentativo, ma il primo almeno è stato buono, molto pulito. Ho azzeccato il giro, le macchine di F1 prendono vita in un circuito come questo, sfruttare al massimo quel giro è stato importante dato il problema che abbiamo avuto nel secondo tentativo, quando la pista stava migliorando. E' un peccato quello che è accaduto a Max, è stato forte per tutto il weekend, spero che domani potremo avere entrambe le macchine davanti. Non si può mai sapere come vanno le cose, i problemi di affidabilità possono colpirti in ogni momento".

