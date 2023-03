Sainz: "Abbiamo una buona possibilità per il podio"

Una qualifica complicata, quasi sempre ad inseguire, ma alla fine Carlos Sainz è riuscito a strappare un 5° tempo che, per via della penalità di Leclerc, lo farà partire dalla quarta casella a Jeddah , in seconda fila, appena dietro a Russell. Sarà da lì che lo spagnolo della Ferrari andrà alla ricerca almeno del podio.

T1 amaro per Sainz

Ai microfoni di Sky Sainz ha analizzato così la sua qualifica: "Ho avuto tanti problemi nel primo settore, ho perso quasi tutto lì. Ero competitivo, ma perdevo troppo lì. Non abbiamo avuto una qualifica pulita, in Q2 sono stato costretto a montare anche un altro set di soft e questo mi ha compromesso il Q3. Dunque tutto sommato il bilancio finale non è buono, ma domani proverò a rimontare. Siamo stati un passettino indietro rispetto a quanto ci aspettavamo, ma è la prima volta che siamo su questa pista con questa macchina, nessuno sa dove siamo a livello di asfalto ed è qualcosa che dobbiamo analizzare. Charles è riuscito a sfruttare molto bene la vettura, nel primo settore devo fare meglio. Ci aspettiamo di essere più competitivi in gara, possiamo lottare con Mercedes e Aston Martin e abbiamo una buona possibilità di arrivare sul podio, mentre per la vittoria è molto dura, soprattutto dopo aver visto i long run di Perez e Verstappen. Comunque, ce la metteremo tutta".

