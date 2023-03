Perez: "Giornata folle, andremo in gara alla cieca"

Un venerdì difficile da commentare anche per gli stessi piloti, per via di un'azione in pista ridotta per colpa della pioggia. Un dispiacere per Sergio Perez , che si aspetta nelle libere 3 un programma di lavoro molto condensato.

GP Australia, FP2: cronaca e tempi

Tanto lavoro da recuperare nelle FP3

Il messicano della Red Bull non si è sbilanciato dopo un venerdì che ha fornito poche risposte: "E' stata una giornata un po' folle. Nelle libere 2, per il traffico che c'era, sembrava che tanti altri continuassero ad avere problemi con il GPS. C'era una gran confusione in pista insomma. Abbiamo fatto qualche modifica alla macchina tra le due sessioni, e sembravano funzionare bene, però non ho molto altro da dire. Domani ci sarà parecchio lavoro da fare, anche troppo, probabilmente arriveremo alla gara un po' alla cieca e questo la renderà interessante. Vedremo come andrà domani. Ho fiducia sui cambiamenti che abbiamo fatto tra FP1 ed FP2, ma non ho mai potuto trovare il ritmo nell'ultimo settore per via del traffico".

Perez: "Ho le stesse chance iridate di Verstappen"