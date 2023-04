Verstappen: "Difficile scaldare le gomme, ma l'ultimo giro è stato molto buono"

Max e l'incontro ravvicinato

Soddisfazione per Verstappen al termine delle qualifiche: "L'ultimo tentativo è stato molto buono, per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per spingere subito. Nel Q3 però ha funzionato e sono molto contento di essere in pole position, non vedo l'ora che sia domani. Affidabilità? Non penso che i problemi di oggi possano avere ripercussioni su domani, ma dobbiamo sempre ottimizzare le situazioni e continueremo a farlo. Ci sono stati degli imprevisti, ho quasi colpito un uccello in pista, per fortuna l'ho evitato, può succedere sui circuiti cittadini. Domani spero che la macchina sia forte, la chiave sarà tenere in vita le gomme e gestirle bene. Sono salito sul podio una sola volta qui, spero di salirci ancora ma su un gradino diverso".

