Lawson non nasconde i problemi Red Bull: "Lenti e con poco grip"

Non sono i sei decimi di ritardo da Verstappen che spaventano Liam Lawson , ma una Red Bull RB21 che per ora sta facendo tanta fatica sull'asfalto di Melbourne. Un venerdì insomma complicato quello per Max e Liam, che fa apparire in salita il GP Australia.

Lenti e con poco grip

Lawson, per la prima volta in pista sul tracciato dell'Albert Park, non ha nascosto la fatica che sta facendo la Red Bull: "Sono comodo perché siamo troppo lenti. E' una pista nuova per me, ci aspettavamo che ci sarebbe stato del lavoro da fare ma non pensavamo così tanto. Chiaramente lavoreremo anche stanotte per migliorare in vista di domani. Non sappiamo esattamente perché stiamo facendo più fatica del previsto, altrimenti saremmo già molto più avanti nella risoluzione dei problemi. Mancava grip, in particolare nella simulazione di qualifica, ma anche in quella dedicata alla gara. Il nostro passo era lento, dobbiamo lavorare".