Vasseur dopo le FP1: "Leclerc più a suo agio di Hamilton, ma per ora non conta"

Un venerdì tutto sommato positivo per la Ferrari in quel di Melbourne, con il Cavallino Rampante che può guardare con fiducia al resto del fine settimana, augurandosi un bel risultato al GP Australia .

Leclerc è stato più incisivo di Hamilton , sia nelle libere 1 che nelle libere 2. Un po' di rodaggio all'inglese è da concedere, come ha spiegato ai microfoni il team principal della Rossa Frédéric Vasseur , intercettato dai microfoni di Sky tra le libere 1 e le libere 2.

SF-25 ok, diamo tempo a Lewis

"Abbiamo buone sensazioni - ha esordito Vasseur dopo le FP1 -, ora però dobbiamo prestare attenzione. Melbourne è una pista a parte, non è un circuito permanente, l'aderenza migliorerà tanto nel corso del weekend e questo ci chiederà di essere sempre un passo avanti nella lettura dell'evoluzione della pista, e adattare di conseguenza la macchina alle condizioni della pista. Sarà questo il nostro approccio. Nelle libere la macchina era bilanciata e le prove sono andate bene".

Su Hamilton ha detto: "Leclerc più in controllo dell'auto? Sì, ma evitiamo di tirare conclusioni dopo i giri veloci delle libere 1. Credo che Lewis nel giro migliore abbiamo trovato il traffico di Bortoleto in curva 6, ma comunque non conta essere immediatamente performanti nelle FP1, conta di più saper adattare la vettura all'evoluzione della pista, è su questa squadra che dobbiamo proseguire".