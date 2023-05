Leclerc: "Tantissimo lavoro da fare, soprattutto sul passo gara"

Finestra troppo ristretta

Ai microfoni di Sky, l'analisi di Leclerc è stata lucida: "Abbiamo veramente tantissimo lavoro da fare. Questa macchina è davvero troppo picky, ha una finestra troppo ristretta. Nelle condizioni ideali il feeling è abbastanza buono, ma appena si esce da questa finestra la situazione si fa molto molto difficile. Ad inizio gara con le medie proprio non riuscivo a girare, in più dovevo fare attenzione alle anteriori perché sapevo che il primo stint sarebbe stato lungo. Questo mi ha condizionato per tutto il resto della gara, con le dure la situazione è leggermente migliorata ma dobbiamo lavorare tanto per avere una macchina più costante, soprattutto nel giorno della gara. Oggi abbiamo avuto dei problemi, analizzeremo il tutto ma secondo me non è legato alle scelte di set-up. La macchina toccava a terra nelle curve veloci, dobbiamo capire il comportamento della vettura in questo weekend. Come dicevo poi la finestra delle gomme per noi è veramente piccola ed appena usciamo facciamo una grande fatica. Aggiornamenti? E' difficile capire perché in qualifica battagliamo davanti mentre in gara dobbiamo accettare di farci superare perché dobbiamo gestire le gomme e portare a casa il massimo disponibile al momento. Non molleremo, mi auguro che ad Imola gli aggiornamenti ci permetteranno di fare dei passi avanti, magari anche grazie ad una buona qualifica, perché ad Imola sorpassare è più difficile, ma la priorità è migliorare il passo gara".