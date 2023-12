Caschi d'Oro, Coletta: "499P e 296 GT3, che sfide"

Tanti successi con le GT, poi il grande salto nella categoria regina, la hypercar, e vittoria al primo colpo. Non si può non dire che non sia stato un debutto felice quello della Ferrari 499P che ha reso orgoglioso Antonello Coletta, a capo della squadra che, al rientro a Le Mans dopo 50 anni, ha saputo cogliere il successo alla prima occasione, per la decima vittoria assoluta del Cavallino Rampante nella 24 Ore più famosa del mondo.