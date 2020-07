Luglio mese inusuale per un calendario, ma fin qui l'emergenza da Covid-19 ha portato pure il Campionato Italiano Velocità Montagna, che finalmente ha il suo nuovo calendario 2020. Le gare previste sono tutte quelle già pubblicate da Autosprint a metà giugno, mentre alcune date sulle quali la federazione e gli organizzatori erano al lavoro sono variate. Questo è quanto, in linea generale, per il Civm 2020: 9 appuntamenti (dei quali ben 5 Tivm “promossi”) con start da Trento, recuperata in extremis e comunque in attesa dei relativi permessi, il 26 luglio, e traguardo finale a Luzzi, in Calabria, addirittura il 15 novembre, data molto inusuale per un Tricolore Montagna. In mezzo alcuni appuntamenti addirittura confermati come nel dicembre scorso e altri che si sono dovuti reinventare una collocazione.

Dopo la 70^ Trento Bondone, si disputano in estate l'Alpe del Nevegal (9 agosto), il Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio (23 agosto), le Svolte di Popoli (30 agosto) e l'Alghero Scala Piccada (13 settembre). Quindi salto in Friuli alla Cividale Castelmonte (4 ottobre) e in Sicilia per la Monti Iblei ( 18 ottobre) e la Monte Erice ( 25 ottobre) e, come detto, finale alla Luzzi Sambucina.

Per la udinese Cividale e la ragusana Iblei, con base a Chiaramonte Gulfi, si tratta di un esordio nel Tricolore delle corse in salita. Tutte le 9 cronoscalate presentano anche validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, sempre suddiviso nelle zone Nord e Sud. Cinque rientrano pure nell'Italiano Bicilindriche Salita, che presenta 6 tappe, mentre quello in pista ne avrà 5. In comune avranno la prova sul circuito pugliese di Binetto l’11 ottobre e quella conclusiva della salita a Luzzi il 15 novembre.

Un nuovo Trofeo. La federazione ha approvato anche il Trophy Track Climb Mixed, il nuovo trofeo da conquistare tra salita e pista, riservato alle zone Nord, Centro e Sud e ai piloti che desiderano partecipare agli eventi più vicini e che potranno sfidarsi oltre che nella gare di velocità montagna della propria zona anche in gare su pista, sempre con la modalità della partenza individuale, che saranno tre per ogni zona d’appartenenza. Ancora in fase di definizione i calendari completi.

CALENDARIO CIVM 2020

Trento Bondone (TN) 26 luglio (anche TIVM Nord)

Alpe del Nevegal (BL) 9 agosto (anche TIVM Nord)

Trofeo Fagioli - Gubbio (PG) 23 agosto (anche TIVM Nord/Sud + Bic.)

Svolte di Popoli (PE) 30 agosto (anche TIVM Nord/Sud + Bic.)

Alghero Scala Piccada (SS) 13 settembre (anche TIVM Nord/Sud)

Cividale Castelmonte (UD) 4 ottobre (anche TIVM Nord)

Salita Monti Iblei (RG) 18 ottobre (anche TIVM Sud + Bic.)

Monte Erice (TP) 25 ottobre (anche TIVM Sud + Bic.)

Luzzi Sambucina (CS) 15 novembre (anche TIVM Sud + Bic.)